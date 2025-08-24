Эскалация продолжается: Израиль начал бомбить йеменскую столицу
РИАН: Израиль нанёс авиаудары по столице Йемена
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных авиаударов по стратегически важным объектам в столице Йемена Сане и её пригородах. Как сообщает источник РИА «Новости» в йеменских официальных кругах, мощные взрывы прозвучали в разных районах города.
«Взрывы слышны в Сане и её окрестностях из-за израильских авиаударов», — заявил источник.
Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе. Ситуация характеризуется как напряжённая, информация о возможных разрушениях и жертвах уточняется.
Этот инцидент продолжает цикл взаимных нападений между сторонами. В начале августа хуситы заявляли об атаке на аэропорт Бен-Гурион и другие объекты с применением беспилотных летательных аппаратов. Подчёркивается, что атака осуществлялась с использованием трёх дронов. Израиль, в свою очередь, регулярно отвечает на атаки из Йемена.