Эскалация продолжается: Израиль начал бомбить йеменскую столицу

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных авиаударов по стратегически важным объектам в столице Йемена Сане и её пригородах. Как сообщает источник РИА «Новости» в йеменских официальных кругах, мощные взрывы прозвучали в разных районах города.

«Взрывы слышны в Сане и её окрестностях из-за израильских авиаударов», — заявил источник.

Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе. Ситуация характеризуется как напряжённая, информация о возможных разрушениях и жертвах уточняется.