24 августа, 13:51

Эскалация продолжается: Израиль начал бомбить йеменскую столицу

РИАН: Израиль нанёс авиаудары по столице Йемена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных авиаударов по стратегически важным объектам в столице Йемена Сане и её пригородах. Как сообщает источник РИА «Новости» в йеменских официальных кругах, мощные взрывы прозвучали в разных районах города.

«Взрывы слышны в Сане и её окрестностях из-за израильских авиаударов», — заявил источник.

Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе. Ситуация характеризуется как напряжённая, информация о возможных разрушениях и жертвах уточняется.

Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км
Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

Этот инцидент продолжает цикл взаимных нападений между сторонами. В начале августа хуситы заявляли об атаке на аэропорт Бен-Гурион и другие объекты с применением беспилотных летательных аппаратов. Подчёркивается, что атака осуществлялась с использованием трёх дронов. Израиль, в свою очередь, регулярно отвечает на атаки из Йемена.

Алиса Хуссаин
