Хуситы заявили о гибели главы правительства ар-Рахави после израильского удара

Глава правительства йеменских хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского удара по Сане 28 августа. Эту информацию подтвердил президентский совет повстанческого движения «Ансар Аллах». Вместе с ар-Рахави погибли несколько министров, имена которых не раскрываются. Некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени и в настоящее время проходят лечение.

«Мы объявляем о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахви, главы правительства перемен и созидания, а также нескольких его коллег-министров. Преступный и коварный израильский враг напал на них во время планового совещания, которое правительство проводило для оценки его деятельности и результатов за прошедший год», — указано в обращении.

Преемником погибшего назначили Мухаммеда Мифтаха. Он занимал должность заместителя погибшего при израильском ударе Ахмеда Галеба ар-Рахави.