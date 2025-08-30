Хуситы заявили о гибели главы правительства ар-Рахави после израильского удара
Ахмед Галеб ар-Рахави. Обложка © english.almayadeen
Глава правительства йеменских хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского удара по Сане 28 августа. Эту информацию подтвердил президентский совет повстанческого движения «Ансар Аллах». Вместе с ар-Рахави погибли несколько министров, имена которых не раскрываются. Некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени и в настоящее время проходят лечение.
«Мы объявляем о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахви, главы правительства перемен и созидания, а также нескольких его коллег-министров. Преступный и коварный израильский враг напал на них во время планового совещания, которое правительство проводило для оценки его деятельности и результатов за прошедший год», — указано в обращении.
Преемником погибшего назначили Мухаммеда Мифтаха. Он занимал должность заместителя погибшего при израильском ударе Ахмеда Галеба ар-Рахави.
Напомним, что Израиль нанёс серию ударов по целям в столице Йемена. Это произошло через 24 часа после того, как движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Также израильские военные нанесли удар по военному лагерю, расположенному около президентского дворца в Сане. Кроме того, под удар попали электростанции и объект нефтяной компании в йеменской столице.