Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Ахмед Галеб ар-Рахави, глава правительства Йемена, сформированного движением «Ансар Алла», погиб при ударе ВВС Израиля по Сане. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в Йемене, близкий к семье ар-Рахави.

«Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства «перемен и созидания» Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения», — сообщил источник агентства.

Подчёркивается, что группировка «Ансар Алла» готовится объявить о гибели ар-Рахави, который вступил в должность председателя правительства 10 августа 2024 года.