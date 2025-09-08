ХАМАС заявил о готовности к переговорам по Газе и освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности немедленно вернуться к переговорам по ситуации в секторе Газа. Об этом организация сообщила в телеграм-канале, уточнив, что обсуждение касается как прекращения боевых действий, так и освобождения всех удерживаемых заложников.

«ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров и обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны, выход израильских военных из Газы и формирование там независимого палестинского правительства, которое незамедлительно приступит к работе», — говорится в сообщении.

Руководство ХАМАС также отметило, что США через посредников предложили своё видение соглашения о прекращении огня. Представители движения подчеркнули, что приветствуют любую инициативу, направленную на прекращение насилия в Газе.

Между тем, президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС с призывом принять американские условия по мирной сделке. Американский лидер подчеркнул, что все стороны хотят возвращения заложников и прекращения войны.

«Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС их принять. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это моё последнее предупреждение, другого не будет!» — написал он в соцсети Truth Social