Военная операция в секторе Газа грозит Израилю серьёзными потерями. Решаясь на полномасштабное вторжение, израильское руководство ставит на кон не только жизни солдат, но и судьбу заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и военного руководства страны приоритет — полное уничтожение ХАМАС, тогда как судьба заложников отходит на второй план. Это вызывает внутреннее напряжение между властью и населением, для которого человеческие жизни — превыше всего.

Несмотря на потери, ХАМАС сохраняет боеспособность и привлекает новых добровольцев. Мобилизация ЦАХАЛ, по мнению Лукьянова, скорее увеличит количество жертв, чем гарантирует успех операции. Тем не менее, существуют силы, способные сдержать Израиль от дальнейшей эскалации.

«Повлиять на Израиль могут его основные союзники. Это США и Европа, от которых он зависит в экономическом, военном и политическом отношении. Ряд стран ЕС уже заявили о намерении признать Палестину. Но куда более действенными являются экономические меры», — отметил эксперт.

Если Вашингтон приостановит поставки вооружений и боеприпасов, боевые действия Израиля могут замереть. Таким образом, международное давление остаётся единственным сдерживающим фактором в конфликте, который может перерасти в масштабную катастрофу для всех сторон.