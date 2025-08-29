Названы главные советчики Трампа по ближневосточному конфликту

Президент США Дональд Трамп привлёк к разработке стратегии по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС своего зятя Джареда Кушнера и экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации, одно из закрытых совещаний состоялось 27 августа в Овальном кабинете и было посвящено будущему сектора Газа.

Уточняется, что встреча длилась более полутора часов при участии специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Также некоторое время на ней присутствовал госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Кушнер, являющийся архитектором Авраамских соглашений о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, продолжает сохранять влияние на ближневосточную политику Белого дома.

Как заявил Уиткофф в интервью Fox News накануне встречи, администрация готовит «всеобъемлющий план» для региона. При этом детали дискуссии и предполагаемые решения пока остаются конфиденциальными.