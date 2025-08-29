Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 06:02

Названы главные советчики Трампа по ближневосточному конфликту

Трамп обсуждает ближневосточный конфликт с зятем Кушнером и Тони Блэром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп привлёк к разработке стратегии по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС своего зятя Джареда Кушнера и экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации, одно из закрытых совещаний состоялось 27 августа в Овальном кабинете и было посвящено будущему сектора Газа.

Уточняется, что встреча длилась более полутора часов при участии специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Также некоторое время на ней присутствовал госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Кушнер, являющийся архитектором Авраамских соглашений о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, продолжает сохранять влияние на ближневосточную политику Белого дома.

Как заявил Уиткофф в интервью Fox News накануне встречи, администрация готовит «всеобъемлющий план» для региона. При этом детали дискуссии и предполагаемые решения пока остаются конфиденциальными.

Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Ранее Израиль нанёс серию ударов по целям в столице Йемена. Это произошло через 24 часа после того, как движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Также израильские военные нанесли удар по военному лагерю, расположенному около президентского дворца в Сане.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar