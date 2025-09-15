Израиль заявил об ударе по штабу Хезболлах в районе Набатии на юге Ливана

Израильские войска атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. Как утверждают в пресс-службе Армии обороны Израиля, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах».

В ЦАХАЛ уточнили, что атаковали объект, который находится в районе города Набатия. В Израиле утверждают, что присутствие штаба в этой местности якобы нарушает договорённости о прекращении огня с Ливаном.

«Террористическая организация «Хезболлах» продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население Ливана и используя его в качестве живого щита», — заявили в ЦАХАЛ, добавив, что израильская сторона продолжит принимать меры для устранения любых угроз своей национальной безопасности.