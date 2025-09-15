Конфликт в секторе Газа мог унести жизни 700 тысяч мирных жителей

Число жертв среди мирного населения в секторе Газа может достигать 680 тысяч человек. Данное заявление сделала спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе.

«За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75% из них — это женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: ряд учёных и исследователей считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч человек», — заявила Альбанезе на пресс-конференции.

Спецдокладчик уточнила, что эти данные подтверждаются множеством источников. Среди них она выделила публикации в издании Lancet, отчёты израильских исследователей, основанные на утечке документов армии, а также подсчёты погибших в ходе бомбардировок и обрушений зданий.

Альбанезе также отметила, что официальные статистические данные являются значительной недооценкой реального положения дел. Она добавила, что бездействие стран, способных остановить Израиль, само по себе представляет собой нарушение международного права.