10 сентября, 15:05

Армия Израиля начала массовое оповещение жителей Газы о предстоящей операции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

ЦАХАЛ запустил масштабную кампанию по предупреждению гражданского населения сектора Газа о планируемых боевых действиях против ХАМАС. Как сообщает армейская пресс-служба, для оповещения используются голосовые сообщения, листовки, SMS и телефонные звонки.

«Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси», — гласит текст официального обращения, распространяемого израильскими военными.

Армия призывает жителей покинуть районы боевых действий, включая Старый город и восточные кварталы Газы. ЦАХАЛ также опубликовал телефон «горячей линии» для сообщений о блокпостах ХАМАС, препятствующих эвакуации.

Вэнс заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля по ХАМАС в столице Катара

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов. В результате погибли несколько руководителей ХАМАС. Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после ударов.

Мария Любицкая
