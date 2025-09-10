Армия Израиля начала массовое оповещение жителей Газы о предстоящей операции

ЦАХАЛ запустил масштабную кампанию по предупреждению гражданского населения сектора Газа о планируемых боевых действиях против ХАМАС. Как сообщает армейская пресс-служба, для оповещения используются голосовые сообщения, листовки, SMS и телефонные звонки.

«Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси», — гласит текст официального обращения, распространяемого израильскими военными.