Катар приостановил посредничества по Газе в ответ на удар Израиля по Дохе
Al Arabiya: Катар заявил о приостановке посредничества по Газе из-за удара Израиля
Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после того, как Израиль нанёс удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Об этом передаёт телеканал Al Arabiya.
«Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в результате израильского удара по Дохе, столице Катара, был убит Халиль аль-Хайя, глава ХАМАС в секторе Газа, а также ещё трое высокопоставленных членов этой организации.
Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) ранее официально подтвердили нанесение удара по зданию, где находилось высшее руководство ХАМАС в Дохе. Жители столицы Катара продолжают сообщать о новых взрывах.