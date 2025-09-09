Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 16:09

Катар приостановил посредничества по Газе в ответ на удар Израиля по Дохе

Al Arabiya: Катар заявил о приостановке посредничества по Газе из-за удара Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ahmed Adly

Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после того, как Израиль нанёс удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Об этом передаёт телеканал Al Arabiya.

«Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в результате израильского удара по Дохе, столице Катара, был убит Халиль аль-Хайя, глава ХАМАС в секторе Газа, а также ещё трое высокопоставленных членов этой организации.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) ранее официально подтвердили нанесение удара по зданию, где находилось высшее руководство ХАМАС в Дохе. Жители столицы Катара продолжают сообщать о новых взрывах.

Наталья Демьянова
    avatar