10 сентября, 11:40

Вэнс заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля по ХАМАС в столице Катара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Удар Израиля по Катару не понравился президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что это действие не соответствует интересам ни одной из сторон. Позицию главы Белого дома передал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Он не думает, что это [удары в Катар] соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен», — заявил Вэнс.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов. В результате погибли несколько руководителей ХАМАС. Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после ударов. Израильские авиаудары также осудили многие страны и ООН. В связи с инцидентом Совет Безопасности запланировал провести экстренное заседание 10 сентября.

Полина Никифорова
