МИД РФ назвал авиаудар Израиля по столице Катара грубым нарушением Устава ООН
Россия расценивает серию авиаударов Израиля по Дохе, в результате которых погибли шесть человек, как грубое нарушение международного права и территориальной целостности независимого государства. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что такие действия направлены на подрыв международных усилий по поиску мирного урегулирования конфликта и могут осложнить переговоры между ХАМАС и Израилем. Москва призывает все стороны проявлять ответственность, избегать действий, ведущих к дальнейшей дестабилизации, и подтверждает необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.
Напомним, что 9 сентября в Дохе, столице Катара, прогремели мощные взрывы в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС, целью которого стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Предварительно, в результате атаки погибли шесть человек, в том числе из руководители радикального палестинскогоо движения. В связи с инцидентом Совет Безопасности ООН запланировал провести экстренное заседание 10 сентября, подтвердило постпредство Республики Корея, председательствующее в Совбезе в сентябре. Инициаторами созыва заседания выступили, в частности, Алжир и Пакистан.