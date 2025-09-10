МИД РФ назвал авиаудар Израиля по столице Катара грубым нарушением Устава ООН

Россия расценивает серию авиаударов Израиля по Дохе, в результате которых погибли шесть человек, как грубое нарушение международного права и территориальной целостности независимого государства. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.