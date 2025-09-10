Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 01:13

СБ ООН 10 сентября созывает экстренное заседание из-за ударов Израиля по Катару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Совет Безопасности ООН проведёт 10 сентября экстренное заседание в связи с ударами Израиля по представителям движения ХАМАС в Катаре. Информацию подтвердило постпредство Республики Корея, которая председательствует в Совбезе в сентябре.

Встреча запланирована на 15:00 в Нью-Йорке (22:00 по московскому времени). Инициаторами созыва стали, в частности, Алжир и Пакистан.

Ливитт: Трамп считает удар Израиля по Катару шансом для мира на Ближнем Востоке
Ливитт: Трамп считает удар Израиля по Катару шансом для мира на Ближнем Востоке

9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по столице Катара, целью которого стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Сообщалось о не менее чем десяти мощных взрывах. После этих ударов Катар заявил о прекращении своей посреднической роли в урегулировании конфликта в Газе. Авиаудары Израиля получили осуждение со стороны Египта, Катара, ОАЭ и ООН. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил о намерении Дохи защищать свой суверенитет после авиаударов Израиля.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • катар
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar