9 сентября, 17:12

ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Египет и ООН осудили удары Израиля по Дохе

Обложка © Gettyimages / Ali Altunkaya

МИД Объединённых Арабских Эмиратов выразил резкое осуждение израильских авиаударов по Дохе, произошедших во вторник, 9 сентября. В своём заявлении ведомство назвало эти действия Израиля грубым посягательством на суверенитет Катара, серьёзным пренебрежением международным правом и Уставом ООН, а также безответственной эскалацией, несущей угрозу региональной и глобальной безопасности.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, в свою очередь, также выразил протест против израильских атак в Дохе и предложил Катару содействие в вопросах безопасности. МИД Катара также осудило действия Израиля, отметив, что они «подвергли опасности гражданских лиц». А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал израильский удар как «грубое нарушение» суверенитета государства.

Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указал на то, что данная атака на представителей палестинского движения ХАМАС «подрывает переговорный процесс о прекращении огня» в секторе Газа и создает угрозу безопасности на Ближнем Востоке.

Катар приостановил посредничества по Газе в ответ на удар Израиля по Дохе
Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) ранее официально подтвердили нанесение удара по зданию, где находилось высшее руководство ХАМАС в Дохе. Город атаковали около 15 самолётов, которые сбросили более 10 боеприпасов. Всё произошло в жилом районе.

Наталья Демьянова
