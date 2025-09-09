ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Египет и ООН осудили удары Израиля по Дохе
Обложка © Gettyimages / Ali Altunkaya
МИД Объединённых Арабских Эмиратов выразил резкое осуждение израильских авиаударов по Дохе, произошедших во вторник, 9 сентября. В своём заявлении ведомство назвало эти действия Израиля грубым посягательством на суверенитет Катара, серьёзным пренебрежением международным правом и Уставом ООН, а также безответственной эскалацией, несущей угрозу региональной и глобальной безопасности.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, в свою очередь, также выразил протест против израильских атак в Дохе и предложил Катару содействие в вопросах безопасности. МИД Катара также осудило действия Израиля, отметив, что они «подвергли опасности гражданских лиц». А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал израильский удар как «грубое нарушение» суверенитета государства.
Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указал на то, что данная атака на представителей палестинского движения ХАМАС «подрывает переговорный процесс о прекращении огня» в секторе Газа и создает угрозу безопасности на Ближнем Востоке.
Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) ранее официально подтвердили нанесение удара по зданию, где находилось высшее руководство ХАМАС в Дохе. Город атаковали около 15 самолётов, которые сбросили более 10 боеприпасов. Всё произошло в жилом районе.