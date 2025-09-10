Ливитт: Трамп считает удар Израиля по Катару шансом для мира на Ближнем Востоке

Перспективы установления мира на Ближнем Востоке появились после израильского удара по Катару. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для прессы, транслировавшегося на официальном YouTube-канале американской администрации. Атаку она назвала печальным инцидентом.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сказала Ливитт.

Трамп ранее обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил власти Катара, что подобных атак больше не произойдёт. Односторонний удар по Дохе не отвечает интересам ни Израиля, ни США.