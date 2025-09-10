Мессенджер MAX
9 сентября, 22:45

Ливитт: Трамп считает удар Израиля по Катару шансом для мира на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ahmed Adly

Перспективы установления мира на Ближнем Востоке появились после израильского удара по Катару. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для прессы, транслировавшегося на официальном YouTube-канале американской администрации. Атаку она назвала печальным инцидентом.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сказала Ливитт.

Трамп ранее обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил власти Катара, что подобных атак больше не произойдёт. Односторонний удар по Дохе не отвечает интересам ни Израиля, ни США.

ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Египет и ООН осудили удары Израиля по Дохе
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В Дохе заявили о подготовке ответа на израильские удары, катарский премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани назвал их государственным терроризмом.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • катар
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
