Ливитт: Трамп считает удар Израиля по Катару шансом для мира на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ahmed Adly
Перспективы установления мира на Ближнем Востоке появились после израильского удара по Катару. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для прессы, транслировавшегося на официальном YouTube-канале американской администрации. Атаку она назвала печальным инцидентом.
«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сказала Ливитт.
Трамп ранее обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил власти Катара, что подобных атак больше не произойдёт. Односторонний удар по Дохе не отвечает интересам ни Израиля, ни США.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В Дохе заявили о подготовке ответа на израильские удары, катарский премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани назвал их государственным терроризмом.