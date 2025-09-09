Мессенджер MAX
9 сентября, 20:52

Катар заявил о подготовке ответа на израильские удары по Дохе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Доха намерена защитить свой суверенитет после авиаударов Израиля по членам палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр эмирата шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, сообщает Al Jazeera.

По его словам, государство готовит комплексный подход для предотвращения будущих атак. Для этого формируется команда под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая займётся правовыми и дипломатическими мерами. Доха уже связывается с дружественными странами и скоро объявит о конкретных шагах.

Аль-Тани подчеркнул, что нарушение суверенитета недопустимо. Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пренебрежении международным правом и подрыве усилий по миру. Попытка убийства переговорщиков, участвующих в обсуждении прекращения огня, шейх назвал «неэтичной и предательской».

Он добавил, что удары по Дохе можно рассматривать как «государственный терроризм» и выразил сомнение в результативности последних переговоров по инициативе США. Шейх также отверг слухи о том, что лидеры ХАМАС могли быть предупреждены о нападении.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов. Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после ударов. Израильские авиаудары были осуждены Египтом, Катаром, ОАЭ и ООН.

Тимур Хингеев
