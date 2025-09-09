Мессенджер MAX
9 сентября, 18:30

В ХАМАС опровергли информацию о гибели лидеров в результате удара Израиля в Дохе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль не смог убить членов переговорной делегации в Катаре. Цель операции израильской армии (ЦАХАЛ) по ликвидации руководства палестинского движения не была достигнута.

«Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации», — указано в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы. Напомним, что ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. Утверждается, что атака была одобрена со стороны США.

Полина Никифорова
