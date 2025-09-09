При ударе Израиля по Дохе могли погибнуть четверо руководителей ХАМАС
Обложка © ТАСС / АР
В результате удара Израиля по высшему руководству ХАМАС в столице Катара Дохе погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы. Об этом сообщает издание Al Hadath.
По данным СМИ, удар был нанесён в тот момент, когда руководство ХАМАС обсуждало идею президента США Дональда Трампа о прекращении огня.
Власти Катар прокомментировали удар и обвинили Израиль в трусости.
«Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов», — написал в соцсети X представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Напомним, ранее ЦАХАЛ официально подтвердила удар по зданию с высшим руководством ХАМАС в Дохе. Жители столицы Катара слышали не менее десяти взрывов.