При ударе Израиля по Дохе могли погибнуть четверо руководителей ХАМАС

В результате удара Израиля по высшему руководству ХАМАС в столице Катара Дохе погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы. Об этом сообщает издание Al Hadath.

По данным СМИ, удар был нанесён в тот момент, когда руководство ХАМАС обсуждало идею президента США Дональда Трампа о прекращении огня.

Власти Катар прокомментировали удар и обвинили Израиль в трусости.