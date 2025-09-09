Дали «зелёный свет»: Удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре был согласован с США
Jerusalem Post: США одобрили Израилю атаку по лидерам ХАМАС в Катаре
Атака Израиля на Катар. Обложка © Х / DD_Geopolitics
Соединённые Штаты одобрили проведение операции израильской армии (ЦАХАЛ) против руководства палестинского движения ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц.
Согласно публикации, американские власти были заранее проинформированы о планируемой операции и дали разрешение на её проведение. В материале подчёркивается, что Вашингтон предоставил «зелёный свет» для целенаправленного удара по лидерам ХАМАС в Дохе.
В то же время телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники в американском военном командовании на Ближнем Востоке, распространил противоречивые сведения. По их данным, военные США не были уведомлены о операции заблаговременно и получили информацию уже после нанесения ударов.
Напомним, что ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов в Дохе. По некоторым данным, погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы.