Трамп заявил, что решение ударить по Катару принял Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп назвал несчастным случаем удары Израиля по Катару, о чём написал в соцсети Truth Social после разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, решение о бомбардировках принималось Нетаньяху, а не главой Белого дома. Трамп заметил, что односторонние удары по Катару, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов. Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобное больше не повторится, и поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром.