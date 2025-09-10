Мессенджер MAX
9 сентября, 22:11

Трамп заявил, что решение ударить по Катару принял Нетаньяху

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп назвал несчастным случаем удары Израиля по Катару, о чём написал в соцсети Truth Social после разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, решение о бомбардировках принималось Нетаньяху, а не главой Белого дома. Трамп заметил, что односторонние удары по Катару, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов. Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобное больше не повторится, и поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром.

Ранее сообщалось, что Доха полна решимости защитить свой суверенитет после авиаударов Израиля по членам палестинской группировки ХАМАС. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что государство разрабатывает комплексный подход для предотвращения будущих атак. Он также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пренебрежении международным правом и подрыве усилий по установлению мира, назвав попытку убийства переговорщиков «неэтичной и предательской».

В ХАМАС опровергли информацию о гибели лидеров в результате удара Израиля в Дохе
Напомним, что 9 сентября израильские ВВС осуществили атаку на столицу Катара, объектом которой стала штаб-квартира движения ХАМАС. В городе прозвучала серия мощных взрывов, насчитывающая не менее десяти. Впоследствии Катар заявил о прекращении своей посреднической миссии в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа. Данные действия израильской стороны вызвали резкое осуждение со стороны Египта, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов и Организации Объединённых Наций.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Биньямин Нетаньяху
  • катар
  • Мировая политика
  • Политика
