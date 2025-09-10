Советники Трампа были разгневаны ударом Израиля по находящимся в Дохе членам ХАМАС

Новость об израильском ударе по Дохе, столице Катара, вызвала шок в Белом доме и гнев у некоторых советников президента США Дональда Трампа. Об этом 9 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что эта новость «ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых из главных советников Трампа». По данным Axios, такая реакция советников связана с тем, что удар произошёл в момент ожидания ответа от группировки ХАМАС на новое предложение американского лидера о мирном урегулировании в Газе.

Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в Доху для обсуждения американского плана прекращения огня в секторе Газа, оказалась под ударом 9 сентября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США пытался предупредить Катар о готовящихся ударах, но это было сделано слишком поздно.