Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 02:15

Советники Трампа были разгневаны ударом Израиля по находящимся в Дохе членам ХАМАС

Axios: Советники Трампа разгневаны ударом Израиля по Катару

Обложка © X / CryptoNewsHntrs

Обложка © X / CryptoNewsHntrs

Новость об израильском ударе по Дохе, столице Катара, вызвала шок в Белом доме и гнев у некоторых советников президента США Дональда Трампа. Об этом 9 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что эта новость «ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых из главных советников Трампа». По данным Axios, такая реакция советников связана с тем, что удар произошёл в момент ожидания ответа от группировки ХАМАС на новое предложение американского лидера о мирном урегулировании в Газе.

Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в Доху для обсуждения американского плана прекращения огня в секторе Газа, оказалась под ударом 9 сентября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США пытался предупредить Катар о готовящихся ударах, но это было сделано слишком поздно.

Трамп заявил, что решение ударить по Катару принял Нетаньяху
Трамп заявил, что решение ударить по Катару принял Нетаньяху

После ударов Катар заявил о прекращении своей посреднической роли в урегулировании конфликта в Газе. Также случившееся осудили Египет, ОАЭ и ООН. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил о намерении Дохи защищать свой суверенитет после авиаударов Израиля. В связи с ситуацией СБ ООН созывает экстренное заседание 10 сентября.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • катар
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar