Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции
Нетаньяху: Израилю из-за конфликта в Газе грозит экономическая изоляция
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о необходимости подготовки страны к возможной изоляции и переходу к автаркии, то есть к максимальному экономическому самообеспечению. Об этом пишет портал Ynet.
«Не люблю это слово (автаркия) — я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность окажется заблокирована. Нам придётся развивать отечественную оборонную промышленность», — сказал премьер, выступая на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов.
Согласно его заявлению, текущая ситуация частично вызвана давлением мусульманских меньшинств в Западной Европе на правительства своих стран из-за палестино-израильского конфликта. Он также обвинил Катар и Китай в использовании передовых технологий для ведения информационной войны против Израиля, вкладывая средства в развитие ИИ и оказывая большее влияние, чем традиционные СМИ, которые, по его мнению, поддерживают «международные меньшинства».
Премьер считает, что Израиль сможет преодолеть эти трудности, полагаясь на свои внутренние силы и черпая вдохновение в примерах Афин и Спарты.
Ранее МИД России призвал призвал Израиль предотвратить дальнейшую катастрофу в секторе Газа, где объявлен катастрофический голод. В случае дальнейшей деграндации в палестинском анклаве может возникнуть угроза жизни 132 тыс. детей в возрасте младше 5 лет, из которых 41 тыс. имеет тяжёлые формы недоедания.