Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о необходимости подготовки страны к возможной изоляции и переходу к автаркии, то есть к максимальному экономическому самообеспечению. Об этом пишет портал Ynet.

«Не люблю это слово (автаркия) — я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность окажется заблокирована. Нам придётся развивать отечественную оборонную промышленность», — сказал премьер, выступая на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов.

Согласно его заявлению, текущая ситуация частично вызвана давлением мусульманских меньшинств в Западной Европе на правительства своих стран из-за палестино-израильского конфликта. Он также обвинил Катар и Китай в использовании передовых технологий для ведения информационной войны против Израиля, вкладывая средства в развитие ИИ и оказывая большее влияние, чем традиционные СМИ, которые, по его мнению, поддерживают «международные меньшинства».

Премьер считает, что Израиль сможет преодолеть эти трудности, полагаясь на свои внутренние силы и черпая вдохновение в примерах Афин и Спарты.