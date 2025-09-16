Владимир Путин
15 сентября, 22:37

Израиль начал наступление на сектор Газа

Axios: Израиль начал наземное наступление с целью оккупировать Газу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Kret

Израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью полного контроля над его территорией. Об этом информирует портал Axios, ссылаясь на израильских официальных лиц.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа»,говорится в сообщении.

Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции
Ранее израильские войска ударили с истребителей по целям на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что их целью стал штаб военного крыла шиитской группы «Хезболлах». В результате ударов по городу Набатия пострадали не менее 12 человек, среди которых женщина и дети.

