Израиль начал наступление на сектор Газа
Axios: Израиль начал наземное наступление с целью оккупировать Газу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Kret
Израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью полного контроля над его территорией. Об этом информирует портал Axios, ссылаясь на израильских официальных лиц.
«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в сообщении.
Ранее израильские войска ударили с истребителей по целям на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что их целью стал штаб военного крыла шиитской группы «Хезболлах». В результате ударов по городу Набатия пострадали не менее 12 человек, среди которых женщина и дети.