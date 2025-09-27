Армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Израильские военные заняли большую часть городской территории Газы. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает издание The Jerusalem Post.

Газета пишет, что под контролем Армии обороны Израиля теперь находится более 50% города, а покинули зону боевых действий примерно 800 тысяч местных жителей. Кроме того, в последние дни военные значительно увеличили интенсивность авиаударов по этому району.

В субботу представители армейской пресс-службы проинформировали, что израильская авиация за прошедшие 24 часа поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа. Как подчеркнули в ведомстве, военные продолжают борьбу с террористическими группировками и наращивают присутствие в анклаве. В рамках этих операций армия атаковала ряд наблюдательных постов, мест сосредоточения боевиков и подземных тоннелей, используемых ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе. Сомневаясь, политик повторил несколько раз похожие фразы о том, что урегулирование конфликта, которое заключается в возвращении заложников, достигнуто.