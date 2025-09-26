Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе, но это не точно
Соглашение об урегулировании конфликта в секторе Газа, которое предусматривает возвращение заложников, «похоже, достигнуто». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе... Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернём заложников, завершим войну», — сказал Трамп журналистам.
Ранее Дональд Трамп во время Генассамблеи ООН подчеркнул важность прекращения войны в Газе. С трибуны президент США заявил: «Мы должны остановить этот конфликт, мы должны вернуть заложников». Позже появились данные, что главой временной администрации сектора Газа может стать бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. А Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, Франция, Бельгия и Люксембург признали государственность Палестины.
