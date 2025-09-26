Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе, но это не точно

Соглашение об урегулировании конфликта в секторе Газа, которое предусматривает возвращение заложников, «похоже, достигнуто». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе... Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернём заложников, завершим войну», — сказал Трамп журналистам.