26 сентября, 15:01

Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе, но это не точно

Трамп: Сделка по урегулированию в секторе Газа, похоже, достигнута

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Соглашение об урегулировании конфликта в секторе Газа, которое предусматривает возвращение заложников, «похоже, достигнуто». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе... Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернём заложников, завершим войну», — сказал Трамп журналистам.

Нетаньяху освистали на ГА ООН и оставили толкать речь в почти пустом зале
Ранее Дональд Трамп во время Генассамблеи ООН подчеркнул важность прекращения войны в Газе. С трибуны президент США заявил: «Мы должны остановить этот конфликт, мы должны вернуть заложников». Позже появились данные, что главой временной администрации сектора Газа может стать бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. А Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, Франция, Бельгия и Люксембург признали государственность Палестины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
