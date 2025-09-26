Бывший премьер Британии Тони Блэр может стать главой сектора Газа

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривается в качестве кандидата на пост главы временной администрации для управления сектором Газа после завершения активных боевых действий. Соответствующая информация была опубликована журналом The Economist со ссылкой на анонимные источники.

Издание сообщает, что Блэр уже занимается разработкой плана послевоенного урегулирования и периодически посещает регион. Согласно предлагаемой схеме, администрация переходного периода должна получить мандат ООН на выполнение функций высшего политического и юридического органа власти в Газе сроком на пять лет.

После получения мандата экс-премьер планирует сформировать руководящий совет из семи человек и секретариат численностью до 25 сотрудников. Финансирование деятельности органа, как утверждается, возьмут на себя арабские государства. В материале отмечается, что кандидатуру Блэра поддерживают некоторые лидеры стран Персидского залива и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Тони Блэру — 72 года. Пост премьера Британии он занимал с 1997 по 2007 год.