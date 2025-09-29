Трамп на встрече с Нетаньяху выразил оптимизм относительно мирной сделки по Газе

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения мирного соглашения по ситуации в Газе. Журналисты спросили американского лидера, уверен ли он в том, что сделка по прекращению огня будет достигнута уже скоро.