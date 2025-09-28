Интервидение
28 сентября, 17:18

Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новые удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможность новых ударов по лидерам ХАМАС на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос журналистов, Нетаньяху подтвердил свои намерения провести консультации с президентом США. Он выразил явное предпочтение, чтобы данный вопрос обсуждался непосредственно в Белом доме. Израильский премьер подчеркнул, что считает такую площадку для переговоров наиболее подходящей.

Армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы
Армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Ранее Life.ru писал, что Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.

    avatar