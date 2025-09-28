Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новые удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможность новых ударов по лидерам ХАМАС на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос журналистов, Нетаньяху подтвердил свои намерения провести консультации с президентом США. Он выразил явное предпочтение, чтобы данный вопрос обсуждался непосредственно в Белом доме. Израильский премьер подчеркнул, что считает такую площадку для переговоров наиболее подходящей.

Ранее Life.ru писал, что Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.