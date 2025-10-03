Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом» и дал время до вечера воскресенья
Президент США Дональд Трамп заявил, что у ХАМАС есть время до вечера воскресенья, чтобы принять мирный план по Газе. Он назвал это последним шансом и предупредил, что в противном случае группировку ждёт «невиданный ад».
«Насилие и кровопролитие прекратятся. <…> Если это соглашение, которое дает последний шанс [на мир], не будет достигнуто, против ХАМАС развернётся такой ад, какого никто никогда раньше не видел», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что сделка с ХАМАС должна быть завершена к 18:00 5 октября (01:00 мск, 6 октября).
Согласно плану, одобренному премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом других стран, боевые действия в Газе прекратятся через трое суток после освобождения всех 20 израильских заложников, находящихся в живых, и передачи останков погибших. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключённых.
Ранее администрация президента США обнародовала «полноценный план» по урегулированию конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов. Нетаньяху заявил, что поддерживает план хозяина Белого дома, назвав его соответствующим военным целям Израиля.
