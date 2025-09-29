Интервидение
29 сентября, 20:36

Нетаньяху поддержал план Трампа по завершению конфликта в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, назвав его соответствующим военным целям Израиля. Совместное заявление прозвучало на пресс-конференции с республиканцем.

По словам Нетаньяху, данный план позволит достичь пяти главных целей Израиля в текущем конфликте.

«Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к расширению мира на Ближнем Востоке… Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который обеспечивает достижение наших целей», — заявил Нетаньяху.

Премьер отметил, что реализация плана обеспечит возвращение заложников, безопасность границ полуэксклава, демилитаризацию Газы и управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.

Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов
Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорого заключения мирной сделки по Газе во время встречи с Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Журналисты спросили американского лидера, уверен ли он в том, что сделка по прекращению огня будет достигнута уже скоро. Хозяин Белого дома дал положительный ответ, подкрепив его уверенным кивком.

