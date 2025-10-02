Путин: Россия готова поддержать план Трампа по урегулированию в Газе

Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Об этом заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Что касается предложений президента Трампа по Газе — вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать», — отметил он.

Путин уточнил, что Москва всегда выступала за создание двух государств — Израиля и Палестины.

«Если внимательно посмотреть на сделанные предложения, и если это приведёт к окончательной цели, о которой мы всегда говорили, — конечно», — добавил он.

Президент также назвал происходящее в Газе «ужасным событием в современной истории человечества».

Сектор Газа стал эпицентром нового витка палестино-израильского конфликта после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. В ответ Тель-Авив начал масштабную военную операцию. По данным ООН, жертвами стали десятки тысяч человек, разрушены жилые районы и инфраструктура. Дональд Трамп ещё во время своего первого президентства предлагал так называемую «сделку века» — план ближневосточного урегулирования, основанный на признании Иерусалима столицей Израиля и создании палестинского государства при ряде условий. Тогда этот план вызвал резкую критику в арабском мире и так и не был реализован. Не так давно Трамп озвучил обновлённые идеи, которые предполагают прекращение боевых действий и движение к формуле «два государства». Именно этот подход Москва традиционно поддерживает.