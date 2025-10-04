Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа
Axios: Нетаньяху удивился реакции Трампа на позицию ХАМАС по прекращению огня
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлён, когда американский лидер Дональд Трамп поддержал реакцию палестинского движения ХАМАС на предложенный им план по прекращению войны в секторе Газа. Такой информацией делится Axios.
Согласно информации портала, движение согласилось на выдвинутые Трампом условия лишь частично. Остальные детали соглашения предлагается обсудить в ходе переговорного процесса. Так, в ХАМАС согласились освободить всех живых израильских заложников лишь в случае создания необходимых условий для осуществления обмена.
Кроме того, ХАМАС проигнорировал требование американской стороны о необходимости разоружения палестинской группировки.
Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он также отметил готовность ХАМАС к «прочному миру» после ответа палестинской группировки на предложение о прекращении войны.
