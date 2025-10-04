Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлён, когда американский лидер Дональд Трамп поддержал реакцию палестинского движения ХАМАС на предложенный им план по прекращению войны в секторе Газа. Такой информацией делится Axios.

Согласно информации портала, движение согласилось на выдвинутые Трампом условия лишь частично. Остальные детали соглашения предлагается обсудить в ходе переговорного процесса. Так, в ХАМАС согласились освободить всех живых израильских заложников лишь в случае создания необходимых условий для осуществления обмена.

Кроме того, ХАМАС проигнорировал требование американской стороны о необходимости разоружения палестинской группировки.