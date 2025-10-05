«Ты всегда чертовски негативный»: Трамп матом уговорил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху использовал нецензурную лексику, пытаясь добиться его согласия на сделку по прекращению войны в Газе. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.



