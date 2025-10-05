«Ты всегда чертовски негативный»: Трамп матом уговорил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС
Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху использовал нецензурную лексику, пытаясь добиться его согласия на сделку по прекращению войны в Газе. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
Переговоры состоялись после того, как ХАМАС согласился на условия, предложенные президентом США, но с оговорками. Группировка выразила готовность освободить заложников при условии прекращения боевых действий и вывода израильских войск, но потребовала обсудить детали сделки. Несмотря на отсутствие консенсуса, Трамп увидел в этом успех и позвонил Нетаньяху, чтобы поделиться своей радостью. Израильский премьер, в свою очередь, не разделял его оптимизма и выразил сомнения в положительном исходе.
«Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски *** негативный», — заявил Трамп в ответ на реплику Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
