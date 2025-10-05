Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 15:47

«Ты всегда чертовски негативный»: Трамп матом уговорил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС

Axios: Трамп выругался матом, обсуждая с Нетаньяху сделку по Газе

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху использовал нецензурную лексику, пытаясь добиться его согласия на сделку по прекращению войны в Газе. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

Переговоры состоялись после того, как ХАМАС согласился на условия, предложенные президентом США, но с оговорками. Группировка выразила готовность освободить заложников при условии прекращения боевых действий и вывода израильских войск, но потребовала обсудить детали сделки. Несмотря на отсутствие консенсуса, Трамп увидел в этом успех и позвонил Нетаньяху, чтобы поделиться своей радостью. Израильский премьер, в свою очередь, не разделял его оптимизма и выразил сомнения в положительном исходе.
«Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски *** негативный», — заявил Трамп в ответ на реплику Нетаньяху.
Делегации Израиля и ХАМАС обсудят в Египте обмен пленными и заключёнными
Делегации Израиля и ХАМАС обсудят в Египте обмен пленными и заключёнными

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar