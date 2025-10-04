Делегации Израиля и ХАМАС обсудят в Египте обмен пленными и заключёнными
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u
Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил о планируемых непрямых переговорах между израильской делегацией и представителями ХАМАС. Встречи, предположительно, состоятся в Египте 5 и 6 октября.
Стороны планируют обсудить, как обеспечить условия для обмена израильских заложников на палестинских заключённых. Цель – реализовать этот обмен в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом урегулирования в секторе Газа.
Напомним, накануне Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.