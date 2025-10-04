Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 16:30

Делегации Израиля и ХАМАС обсудят в Египте обмен пленными и заключёнными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил о планируемых непрямых переговорах между израильской делегацией и представителями ХАМАС. Встречи, предположительно, состоятся в Египте 5 и 6 октября.

Стороны планируют обсудить, как обеспечить условия для обмена израильских заложников на палестинских заключённых. Цель – реализовать этот обмен в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом урегулирования в секторе Газа.

«Я не потерплю задержки»: Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить заложников
«Я не потерплю задержки»: Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить заложников

Напомним, накануне Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar