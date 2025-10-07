Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:00

Украине грозит нехватка 300 млрд гривен на зарплаты ВСУ в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинская армия может столкнуться с серьёзными проблемами из-за недостаточного количества средств в госбюджете на следующий год. Денег просто не хватит для выплат зарплат военнослужащим, сказал журналистам депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В 2026 году в госбюджете Украины прогнозируется дефицит от 150 до 300 миллиардов гривен, предназначенных для выплаты заработной платы бойцам ВСУ. При этом расходы на оборону останутся приблизительно на том же уровне, что и в текущем году. Возникший дефицит необходимо восполнить для обеспечения нужд армии, в первую очередь, для выплаты зарплат. В настоящее время правительство ведёт переговоры с Европейским Союзом с целью решения этой финансовой проблемы.

Денег на армию не осталось: Киев ищет ещё $7,2 млрд до конца года
Денег на армию не осталось: Киев ищет ещё $7,2 млрд до конца года

Ранее Life.ru рассказал, что военнослужащие ВСУ начали оказывать платные услуги жителям Волчанска, снимая повреждённые дома с помощью дронов. Таким образом, бойцы пытаются дополнительно заработать. За несколько тысяч гривен они предлагают видеосъёмку пострадавшего имущества. Данную схему контролирует командир бригады.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar