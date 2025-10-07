Украине грозит нехватка 300 млрд гривен на зарплаты ВСУ в 2026 году

Украинская армия может столкнуться с серьёзными проблемами из-за недостаточного количества средств в госбюджете на следующий год. Денег просто не хватит для выплат зарплат военнослужащим, сказал журналистам депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В 2026 году в госбюджете Украины прогнозируется дефицит от 150 до 300 миллиардов гривен, предназначенных для выплаты заработной платы бойцам ВСУ. При этом расходы на оборону останутся приблизительно на том же уровне, что и в текущем году. Возникший дефицит необходимо восполнить для обеспечения нужд армии, в первую очередь, для выплаты зарплат. В настоящее время правительство ведёт переговоры с Европейским Союзом с целью решения этой финансовой проблемы.