Денег на армию не осталось: Киев ищет ещё $7,2 млрд до конца года

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что в государственном бюджете не хватает средств на финансирование армии до конца 2025 года. По его словам, правительству придётся просить парламент о дополнительном увеличении расходов примерно на 300 млрд гривен (около $7,2 млрд). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Железняк уточнил, что этот ответ Марченко прозвучал во время заседания парламента. «Министр финансов сказал: “Да, мы будем обращаться за увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени”», — написал он в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что правительство уже в середине года увеличивало расходы на оборону, однако этих средств оказалось недостаточно.