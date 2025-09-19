Денег на армию не осталось: Киев ищет ещё $7,2 млрд до конца года
Обложка © Александр Река/ТАСС
Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что в государственном бюджете не хватает средств на финансирование армии до конца 2025 года. По его словам, правительству придётся просить парламент о дополнительном увеличении расходов примерно на 300 млрд гривен (около $7,2 млрд). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк уточнил, что этот ответ Марченко прозвучал во время заседания парламента. «Министр финансов сказал: “Да, мы будем обращаться за увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени”», — написал он в своём Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что правительство уже в середине года увеличивало расходы на оборону, однако этих средств оказалось недостаточно.
Как ранее отмечала председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина тратит на военные нужды около 31% ВВП. При этом, по её словам, на 2026 год планируется выделить на армию около $120 млрд, но Киев сможет покрыть лишь половину этой суммы собственными силами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо $120 млрд для ведения боевых действий в следующем году: $60 млрд заложено в бюджет, а еще столько же предстоит найти.