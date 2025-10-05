Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали оказывать платные услуги по съёмке повреждённых домов жителей Волчанска с помощью дронов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Граждане, эвакуированные из города, уже более года не могут получить компенсации за разрушенное жильё. Представители Харьковской области требуют предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие ущерб.

Отмечается, что в сложившейся ситуации некоторые бойцы 57-й бригады организовали коммерческую деятельность: за несколько тысяч гривен они снимают видеоролики для пострадавших. Эту схему контролирует командир бригады полковник Евгений Солодаев.

А ранее в силовых структурах сообщили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «Город-герой» из-за продвижения Армии России в этом районе. Жители часто жалуются в соцсетях на то, что, в отличие от Сум и Тростянца, Волчанск так и не получил этого звания. Однако бывший комик не может себе этого позволить, так как город плавно переходит под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.