Идея главаря киевского режима Владимира Зеленского о создании над территорией украины бесполётной зоны грозит эскалацией отношений между НАТО и Россией. Об этом говорится в публикации издания The American Conservative.

«Попытка ввести бесполётную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и всё более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — сказано в материале.

Авторы публикации сочли такого рода инициативы опасными и провокационными из-за риска начала третьей мировой войны.

При этом ранее в западных СМИ появилась информация о том, что европейские союзники киевского режима рассматривают возможность создания системы противовоздушной обороны над западными областями Украины с перспективой её дальнейшего расширения вплоть до Киева. Вероятно, страны Европы будут вынуждены реализовывать этот план при минимальной поддержке со стороны США.