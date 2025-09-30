Интервидение
30 сентября, 13:21

В Евросоюзе кулуарно обсуждают создание «воздушного щита» над Украиной

The Telegraph: В Европе хотят создать воздушный щит над Западной Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Западные страны рассматривают возможность создания системы ПВО над западными регионами Украины с перспективой её дальнейшего расширения. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на предложения группы высокопоставленных политиков и военных экспертов.

«Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить «воздушный щит» над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполётную зону — над самим Киевом», — говорится в публикации.

Авторы материала подчёркивают, что европейским государствам необходимо быть готовыми к действиям при минимальной поддержке со стороны Соединённых Штатов. Авторы указывают на необходимость признания прямой зависимости влияния Запада от готовности применять военную силу и идти на риски для защиты своих интересов на континенте.

На этом фоне выглядит любопытным сообщение о том, что состоящие в НАТО европейские страны уже месяц как не выделяют дополнительных средств для закупок вооружений американского производства в интересах Киева. Об этом говорит объём финансирования, который остаётся без изменений — 2 миллиарда долларов — более месяца.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

