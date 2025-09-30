Страны НАТО уже месяц не выделяют деньги на закупку оружия у США для Украины

Европейские участники альянса НАТО уже в течение месяца не выделяют дополнительные средства на программу закупки американских вооружений для Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, общий объём финансирования в рамках программы PURL остаётся неизменным.

«Уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США. Как и месяц назад, в PURL вложено два миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал Киеву стабильный поток оружия из Америки. Также глава НАТО заявил, что вместе с поставками альянс планирует увеличивать давление на Россию через санкции. О том, как именно это будет происходить, он не стал рассказывать.