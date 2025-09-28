Попытка главаря киевского режима Владимира Зеленского вовлечь страны НАТО в конфликт на Украине будет провальной и приведёт к полному разгрому Киева. Об этом в эфире YouTube-канала Do Rzeczy заявил Павел Лисицкий, главный редактор одноимённого издания.

Он подчеркнул, что Зеленский, по всей видимости, оторвался от реальности, полагая, что вместо разгрома Незалежной сможет перейти в контрнаступление.

«Какую цель она (Украина. — Прим. Life.ru) достигнет? Каков будет эффект такой операции? Захотят ли эти страны (НАТО. — Прим. Life.ru) воевать? <…> На этом Украина и закончится», — заявил Лисицкий.

Он заметил, что это противоречие не нашло должного освещения в средствах массовой информации. Он выразил надежду, что те, кто восхищается бывшим комиком, обратят внимание на этот аспект.

Подготовка Киевом атак на европейские государства является кощунственным и актом террористической деятельности. Такое мнение ранее высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он призвал европейские страны прекратить «истерики» и признать отсутствие заинтересованности России в эскалации конфликта и расширении своих территорий. Шеремет подчеркнул то, что Зеленский заинтересован в дальнейшем разжигании конфликта, который был спровоцирован западными странами.