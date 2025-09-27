Подготовка Киевом атак на европейские государства является кощунством и актом терроризма. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации – это кощунство и терроризм. Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Шеремет заявил, что Зеленский стремится к расширению конфликта, инициированного Западом. По его словам, главарь киевского режима может использовать отремонтированные российские беспилотники и ракеты советского производства для атак на территории западных стран, действуя в стиле «террора» ради собственного спасения.

При этом, по его мнению, если европейские страны хотят сохранить себя, им следует немедленно прекратить оказывать дальнейшую поддержку и вместо этого сосредоточиться на устранении киевского режима, который представляет прямую угрозу их безопасности и будущему.

А ранее президент США Дональд Трамп всё же допустил возможность возращения Украиной «изначальной территории». Согласно его утверждениям, достижение этой цели будет зависеть от помощи ЕС. Он также добавил, что Украина имеет потенциал для дальнейшего развития. В Госдуме РФ заявили, что мысли о территориях 1991 года так и останутся мечтами, поскольку Россия сама будет определять новые границы.