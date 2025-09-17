В США объяснили, почему бесполётная зона над Украиной загонит НАТО в тупик
NYT: Введение бесполётной зоны над Украиной поставит НАТО перед дилеммой
НАТО может оказаться в крайне затруднительной ситуации, если будет принято решение об установлении бесполётной зоны над Украиной. Об этом пишет New York Times.
В материале издания поясняется, что если бы западные партнёры Киева согласились взять на себя обязательства по прикрытию украинского неба, это создало бы для них серьёзную дилемму. С одной стороны, невозможность остановить российские беспилотники обнажила бы военную слабость альянса. С другой — их уничтожение при помощи высокотехнологичных ракет привело бы к стремительному истощению дорогостоящих запасов.
Инициативу о бесполётной зоне над Украиной высказал на днях глава польского МИД Радослав Сикорский. Это прозвучало на фоне инцидента с дронами, хотя подтверждений их якобы российского происхождения представлено не было. При этом он подчеркнул, что Варшава может осуществить подобный шаг исключительно совместно со своими союзниками.
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, охарактеризовал данную идею как откровенно провокационную.
Ранее киевские власти неоднократно призывали западные государства сбивать российские ракеты над украинской территорией со своих позиций. Как сообщало в конце июня 2024 года AFP, Украина активно побуждала европейских союзников разместить системы ПВО в Польше и Румынии. Эта мера рассматривалась как способ создания защитной зоны на западе страны.