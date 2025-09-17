В США объяснили, почему бесполётная зона над Украиной загонит НАТО в тупик

НАТО может оказаться в крайне затруднительной ситуации, если будет принято решение об установлении бесполётной зоны над Украиной. Об этом пишет New York Times.

В материале издания поясняется, что если бы западные партнёры Киева согласились взять на себя обязательства по прикрытию украинского неба, это создало бы для них серьёзную дилемму. С одной стороны, невозможность остановить российские беспилотники обнажила бы военную слабость альянса. С другой — их уничтожение при помощи высокотехнологичных ракет привело бы к стремительному истощению дорогостоящих запасов.

Инициативу о бесполётной зоне над Украиной высказал на днях глава польского МИД Радослав Сикорский. Это прозвучало на фоне инцидента с дронами, хотя подтверждений их якобы российского происхождения представлено не было. При этом он подчеркнул, что Варшава может осуществить подобный шаг исключительно совместно со своими союзниками.

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, охарактеризовал данную идею как откровенно провокационную.