Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 10:21

Джабаров назвал опасной идею Польши о введении над Украиной бесполётной зоны

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал опасными рассуждения Польши о введении над Украиной бесполётной зоны. В беседе с Life.ru он призвал Варшаву взять учебники истории и вспомнить, чем заканчивались подобные выпады против России.

Бесполётная зона над Украиной — это вопрос очень сложный и опасный. А кто её будет соблюдать? Сами страны НАТО готовы соблюдать бесполётную зону? Мне кажется, они в своём русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.

Владимир Джабаров

Член Совета Федерации

Бесполётная зона над Украиной — это вопрос очень сложный и опасный. А кто её будет соблюдать? Сами страны НАТО готовы соблюдать бесполётную зону? Мне кажется, они в своём русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.
Бесполётная зона над Украиной — это вопрос очень сложный и опасный. А кто её будет соблюдать? Сами страны НАТО готовы соблюдать бесполётную зону? Мне кажется, они в своём русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.

Сенатор считает, что Запад перестраховывается, рассуждая о бесполётной зоне.

НАТО уже воюет с Россией, заявили в Кремле
НАТО уже воюет с Россией, заявили в Кремле

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Подобные планы западных стран создают угрозу прямого военного столкновения с Россией, предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Владимир Джабаров
  • Польша
  • Украина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar