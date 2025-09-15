Джабаров назвал опасной идею Польши о введении над Украиной бесполётной зоны

Бесполётная зона над Украиной — это вопрос очень сложный и опасный. А кто её будет соблюдать? Сами страны НАТО готовы соблюдать бесполётную зону? Мне кажется, они в своём русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.