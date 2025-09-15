Джабаров назвал опасной идею Польши о введении над Украиной бесполётной зоны
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал опасными рассуждения Польши о введении над Украиной бесполётной зоны. В беседе с Life.ru он призвал Варшаву взять учебники истории и вспомнить, чем заканчивались подобные выпады против России.
Бесполётная зона над Украиной — это вопрос очень сложный и опасный. А кто её будет соблюдать? Сами страны НАТО готовы соблюдать бесполётную зону? Мне кажется, они в своём русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.
Сенатор считает, что Запад перестраховывается, рассуждая о бесполётной зоне.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Подобные планы западных стран создают угрозу прямого военного столкновения с Россией, предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.