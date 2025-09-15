Владимир Путин
15 сентября, 09:55

НАТО уже воюет с Россией, заявили в Кремле

Песков заявил, что НАТО де-факто участвует в войне против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Patrik Slezak

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс фактически участвует в войне против России. Так он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

«НАТО воюет с Россией. Это очевидно и не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, альянс де-факто вовлечён в конфликт, оказывая прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Армия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
