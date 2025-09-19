Ведение огня со стороны Польши по ракетам и беспилотникам России на Украине будет означать прямое вступление в вооружённый конфликт. Об этом заявил главный редактор издания Do Rzeczy в ответ на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского об ударах по российским ракетам.

По мнению издания, заявление Сикорского может стать частью более широкой стратегии по вовлечению страны в конфликт, который уже готовится. Автор статьи считает, что польские власти используют текущую ситуацию, чтобы извлечь выгоду из эффекта «сплочения» нации перед внешней угрозой.

При этом в статье указано, что это произойдёт без каких-либо гарантий защиты со стороны НАТО. Лисицкий напомнил, что альянс выступает как оборонительная организация, и статья пятая устава применима только в случае нападения на страну-участницу блока.