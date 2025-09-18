Владимир Путин
18 сентября, 19:15

В Польше перекрыли канал нелегальной переправки уклонистов с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Пограничная служба Польши закрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский Союз. Об этом сообщает Польское телевидение TVP.

«Пограничная стража в Медыке вместе с полицией Жешова ликвидировала канал переброски украинцев в Польшу», — отмечается в сообщении.

По информации телеканала, молодых мужчин перевозили украинские машинисты локомотивов поездов, которые курсируют через границу до Пшемысля. Каждый из них платил за переправку в Польшу по 10 тысяч долларов.

Задержанные украинцы рассказали, что пытались избежать военного призыва.

Ранее Life.ru сообщал о задержании начальника сектора пограничной полиции в Молдавии. Его арестовали по подозрению в похищении и насильственном возвращении двух мужчин на Украину. При задержании у подозреваемого нашли личные вещи беженцев.

