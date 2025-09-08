Молдавского пограничника арестовали за похищение двух украинских уклонистов

Начальника сектора пограничной полиции арестовали в Молдавии по подозрению в похищении и насильственном возвращении на Украину двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«Прокуратура КПКЦ, совместно с офицерами МВД СПИА, задержала начальника сектора Пограничной полиции, который якобы похитил двух украинцев, незаконно прибывших в Молдову, и насильно перевёз их обратно в Украину через Днестр», — говорится в сообщении.

При задержании у подозреваемого нашли вещи беженцев. Ему избрана мера пресечения в виде ареста на 30 дней. В данный момент продолжается расследование обстоятельств дела.