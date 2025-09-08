Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 15:01

Молдавского пограничника арестовали за похищение двух украинских уклонистов

Пограничника в Молдавии задержали за возвращение украинских уклонистов на родину

Обложка © procuratura.md

Начальника сектора пограничной полиции арестовали в Молдавии по подозрению в похищении и насильственном возвращении на Украину двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«Прокуратура КПКЦ, совместно с офицерами МВД СПИА, задержала начальника сектора Пограничной полиции, который якобы похитил двух украинцев, незаконно прибывших в Молдову, и насильно перевёз их обратно в Украину через Днестр», — говорится в сообщении.

При задержании у подозреваемого нашли вещи беженцев. Ему избрана мера пресечения в виде ареста на 30 дней. В данный момент продолжается расследование обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Винницкой области применили физическое насилие к 72-летней жительнице Софии Мак. Женщину обвинили в помощи уклонистам — якобы она знала, где прячутся нарушители, и передавала им продовольствие. Пенсионерка отказалась идти на допрос, что спровоцировало применение силы.

