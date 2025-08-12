Сотрудники ТЦК применили физическое насилие в отношении пожилой жительницы Винницкой области Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

Как отмечает экс-премьер, украинские военкомы заподозрили женщину в помощи уклонистам. Софию Мак обвинили в том, что она якобы знала, где прячутся нарушители, и передавала им продовольствие. Сотрудники ТЦК хотели насильно доставить 72-летнюю пенсионерку в военкомат для допроса, но получили отказ.

«Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове. София Мак потеряла сознание, после чего была госпитализирована. В больнице пенсионерка скончалась», — уточнил Азаров.