Украинские военкомы до смерти избили 72-летнюю женщину за помощь уклонистам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Сотрудники ТЦК применили физическое насилие в отношении пожилой жительницы Винницкой области Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
Как отмечает экс-премьер, украинские военкомы заподозрили женщину в помощи уклонистам. Софию Мак обвинили в том, что она якобы знала, где прячутся нарушители, и передавала им продовольствие. Сотрудники ТЦК хотели насильно доставить 72-летнюю пенсионерку в военкомат для допроса, но получили отказ.
«Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове. София Мак потеряла сознание, после чего была госпитализирована. В больнице пенсионерка скончалась», — уточнил Азаров.
Напомним, всеобщая мобилизация на Украине проводится с 2022 года. Власти прикладывают все усилия, чтобы граждане призывного возраста не могли уклониться от службы в Вооружённых силах Украины. В Сети регулярно появляются видеозаписи с силовой мобилизацией и конфликтами граждан с представителями ТЦК. В частности, недавно в Волынской области женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации.