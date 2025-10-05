В российских силовых структурах сообщили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «Город-герой» из-за успешного продвижения Армии России в этом районе. Об этом пишет ТАСС.

Жители часто жалуются в соцсетях на то, что, в отличие от Сум и Тростянца, Волчанск так и не получил этого звания. Бывший комик не может себе этого позволить, так как город плавно переходит под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.

«Всё потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Зеленский присвоил звание «Город-герой Украины» шестнадцати городам. Соответствующий указ опубликован на сайте главаря киевского режима. В список вошли Павлоград, Никополь и Марганец в Днепропетровской области; Гуляйполе и Орехов в Запорожской области; Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск и Славянск в Донецкой области; Сумы и Тростянец в Сумской области; Вознесенск и Баштанка в Николаевской области; Купянск в Харьковской области и Староконстантинов в Хмельницкой области.